Una spianata di cenere, le lussuose ville di Malibu viste dall'alto Los Angeles, 16 gen. (askanews) - Le impressionanti immagini dall'alto delle ville di lusso sulla spiaggia di Malibu ridotte in cenere dall'incendio di Palisades lungo la Pacific Coast Highway in California. Una spianata grigia e nera di fronte al mare blu, con dietro le colline bruciate. I devastanti incendi che per giorni hanno distrutto diverse aree di Los Angeles hanno dato una tregua ai vigili del fuoco grazie al calo dei venti. Secondo gli esperti meteorologi del National Weather Service, le brezze provenienti dalla costa porteranno la necessaria umidità nei prossimi giorni, contribuendo allo spegnimento degli ultimi focolai. Ci sarà "un grande miglioramento per stanotte e domani, anche se ci saranno ancora alcune aree di preoccupazione", ha dichiarato Ryan Kittell del Servizio meteorologico nazionale alla France presse. L'incendio di Eaton e l'incendio di Palisades, che insieme hanno bruciato più di 16.000 ettari non sono ancora stati domati del tutto. Decine di migliaia di persone sono ancora sfollate.