Una Hong Kong "sicura", 28 anni dopo il ritorno sotto la Cina Hong Kong, 1 lug. (askanews) - "Abbiamo ricostruito una Hong Kong sicura". Lo ha affermato il capo dell'esecutivo di Hong Kong, John Lee, in occasione del 28esimo anniversario del ritorno del territorio alla Cina, nonostante le voci critiche, tra cui l'Unione Europea, che hanno denunciato l'attuazione della legge sulla sicurezza nazionale. Nelle immagini sono visibili l'ex capo dell'esecutivo Donald Tsang e la moglie Selina Tsang, gli ex capo del governo Carrie Lam e Leung Chun-ying, che arrivano su piazza Golden Bauhinia per la cerimonia del 28esimo anniversario presieduta da John Lee, con accanto la moglie Janet Lam. "Abbiamo adempiuto al nostro dovere costituzionale emanando una legge locale ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, un compito storico a lungo previsto dai governi precedenti ma mai realizzato. Abbiamo ricostruito una Hong Kong sicura", ha dichiarato Lee.