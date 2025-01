Una giornata per il futuro dei giovani talenti Roma, 13 Gen. - Un evento dedicato interamente all'educazione, alla crescita personale e alla scoperta dei talenti. Questo è quanto hanno offerto InvestHero e OSM Edu, che hanno unito le forze per ispirare e formare oltre 50 ragazzi provenienti da istituti tecnici, licei e professionali di tutta Italia. È stata una giornata straordinaria - spiega Alessandro del Saggio, founder di Investhero - abbiamo portato il nostro contributo per connettere imprenditori e giovani, condividendo esperienze e affrontando quelle soft skills che spesso la scuola non insegna a dovere . L'obiettivo principale della giornata è stato quello di colmare il divario tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e la preparazione offerta dal sistema educativo tradizionale. Queste giornate permettono ai ragazzi di avvicinarsi al mondo delle imprese e imparare direttamente da chi è sul campo - continuano Del Saggio - Molti ragazzi oggi hanno fatto domande interessanti e sveglie, dimostrando la voglia di approcciarsi al lavoro in modo diverso, più al passo con i tempi . Ma la giornata si è trasformata in un viaggio tra soft skills e imprenditorialità: un percorso esplorativo tra le competenze più richieste nell'era digitale e le qualità necessarie per costruire una carriera di successo, sia come professionisti che come imprenditori. Autodisciplina, organizzazione e mindset: questi i concetti chiave sviluppati nel corso degli interventi degli imprenditori, che hanno dato modo di comprendere e sviluppare un altro tema, quello delle relazioni lavorative. Le persone con cui ti associ - sottolinea Erika Maisto direttrice marketing di Investhero - non contribuiscono solo a livello professionale, ma anche a livello personale. Creare un network e mantenere un approccio propositivo sono skill indispensabili per chi vuole intraprendere un percorso imprenditoriale . L'evento ha poi permesso di creare un ponte tra il mondo della scuola e quello del lavoro: stare al passo con i cambiamenti non è sempre semplice, ma per gli organizzatori questi incontri permettono di avvicinare i ragazzi alle competenze richieste oggi, offrendo loro la possibilità di imparare direttamente da chi ha già affrontato queste sfide . Tanti i momenti formativi e di confronto, soprattutto tra studenti e imprenditori: un'occasione rara per fare domande e ricevere risposte da chi vive quotidianamente la realtà aziendale. E la risposta dei ragazzi è stata più che positiva: A scuola questa parte non è molto affrontata - racconta uno studente - ma questi eventi ci aiutano a chiarirci le idee e ad acquisire la visione necessaria per affrontare il futuro con sicurezza . E lo sguardo rivolto verso il domani è stato concreto, visto che non è mancato un focus sull'importanza delle competenze trasversali. La nostra speranza - aggiunge Maisto - è che queste iniziative possano un giorno diventare parte integrante del sistema scolastico. Dovrebbe essere qualcosa che le scuole fanno di default, perché aiutare i ragazzi a sviluppare soft skills e una mentalità propositiva non è solo utile, ma fondamentale per prepararli alle sfide del mondo moderno . Il messaggio, dunque, è stato chiaro: l'investimento nei giovani talenti è la chiave per un futuro migliore e per le aziende Investhero e OSM Edu sono entusiaste per aver cominciato a farlo.