Lunedì 25 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Previsioni meteoCrisi governo FranciaDonna violentata RomaManovra 2026 IrpefVit Kopriva SinnerVuelta 2025
Acquista il giornale
VideoUna giornata di intense proteste in tutta Israele. Bloccata l'autostrada a Tel Aviv
26 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Una giornata di intense proteste in tutta Israele. Bloccata l'autostrada a Tel Aviv

Una giornata di intense proteste in tutta Israele. Bloccata l'autostrada a Tel Aviv

I familiari di un soldato ucciso accusano Netanyahu di "sacrificare ostaggi per esigenze politiche"