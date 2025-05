Una clip in anteprima da 'Lo scandalo P. Diddy: I Festini di Diddy' Roma, 12 mag. (askanews) - In anteprima una clip tratta da "Lo scandalo P. Diddy: I Festini di Diddy", in prima visione il 26 maggio alle 22 su Sky Crime e in streaming su NOW, nuovo episodio della serie dedicata a uno degli scandali dell'anno, in cui potere, fama e segreti si intrecciano. Dal titolo originale "The Downfall of Diddy - Inside the Freak-Offs", il nuovo capitolo solleva il velo su uno degli aspetti più controversi della vita privata di Sean "P. Diddy" Combs: i cosiddetti freak-offs party. Eventi esclusivi e blindatissimi, frequentati da celebrità hollywoodiane e star della musica, che secondo le accuse nascondevano un sistema fatto di abusi, eccessi e manipolazioni. Quello che doveva essere intrattenimento si rivela, episodio dopo episodio, una spirale di droga, violenza e controllo psicologico, che ha segnato profondamente le vite delle vittime e scosso l'opinione pubblica americana. Attraverso testimonianze scioccanti e documenti giudiziari mai visti prima, la docu-inchiesta getta nuova luce su una vicenda ancora in evoluzione, alimentando il dibattito sul confine tra celebrità e responsabilità.