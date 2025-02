Una clip da "Il Nibbio" con il rapimento di Sgrena, 20 anni dopo Roma, 4 feb. (askanews) - A vent'anni dal rapimento in Iraq (il 4 febbraio 2005) della giornalista de "Il Manifesto" Giuliana Sgrena da parte di una cellula terrorista, una clip tratta dal film "Il Nibbio" che arriverà al cinema dal 6 marzo per la regia di Alessandro Tonda, due giorni dopo il ventesimo anniversario della morte (4 marzo 2005) di Nicola Calipari, l'alto funzionario del Sismi che sacrificò la propria vita per salvare quella di Sgrena. Il film ha per protagonista Claudio Santamaria nel ruolo di Nicola Calipari e Sonia Bergamasco e Anna Ferzetti, rispettivamente nei panni di Giuliana Sgrena e di Rosa Calipari. Tratto da una storia vera, "Il Nibbio" racconta i 28 giorni precedenti i tragici eventi del 4 marzo, portando sul grande schermo un ritratto intimo e toccante di Nicola Calipari, un uomo le cui azioni sono sempre state all'insegna del valore della vita umana e della pace.Da un soggetto di Davide Cosco, Sandro Petraglia e Lorenzo Bagnatori, sceneggiato da Sandro Petraglia, "Il Nibbio" è stato girato per 7 settimane a Roma e in Marocco.