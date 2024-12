Un unboxing di carte Pokémon di 24 ore: è record da Guinness Milano, 3 dic. (askanews) - Un unboxing di carte Pokémon da Guinnes dei primati: 30 fan del gioco di carte collezionabili hanno spacchettato per oltre 24 ore la nuova espansione "Scintille Folgoranti", mettendo sul tavolo più di 20mila carte. Risultato che ha permesso a The Pokémon Company International di entrare ufficialmente nel Guinness World Records per l'unboxing più lungo in diretta video, grazie anche all'aiuto di content creator provenienti da tutta Europa. Nel corso della maratona documentata da questo video i creator hanno sbustato più di 1.500 pacchetti e articoli a licenza Pokémon e a loro modo hanno fatto un pezzo di storia del collezionismo, oltre che dei contenuti, al tempo della vita digitale.