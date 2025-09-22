Un tuffo nel magico mondo di Harry Potter: The Exhibition a Milano Milano, 22 set. (askanews) - Maghi, streghe, Babbani e tutto l'immaginario del mondo di Hogwarts, il fan del maghetto occhialuto possono finalmente immergersi nella mostra incantata che ha affascinato milioni di persone in tutto il mondo. Harry Potter: The Exhibition ha aperto a Milano. Questa mostra svela il dietro le quinte ed entusiasma i visitatori attraverso un potente storytelling e una tecnologia interattiva e innovativa, mentre esplorano i momenti più amati dei film di Harry Potter. "Siamo qui, all'interno della mostra su Harry Potter nel centro di Milano. Dietro di me c'è l'ingresso, binario nove e tre quarti. E una volta dentro, ci sono 25 stanze diverse piene di oggetti di scena e costumi originali di tutti i film di Harry Potter. Potete giocare a Quidditch ed entrare nell'aula di pozioni e di divinazione" racconta Tom Zaller, Presidente e CEO di Imagine Exhibitions. Una mostra completamente rinnovata rispetto alla precedente, un omaggio al personaggio nato dalla fantasia di J.K. Rowling che ha saputo dare vita a un universo sempre in evoluzione e interconnesso che continua ad affascinare il pubblico.