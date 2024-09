"Un passo dalla Luna", la corsa italiana allo spazio al Festival di Venezia Venezia, 29 ago. (askanews) - La fantasia di bambine e bambini davanti allo spazio, un futuro che va fino a Marte.È "A un passo dalla Luna. Una leadership italiana ed europea", cortometraggio presentato all'81esima Mostra del Cinema di Venezia dal Gruppo The Skill, in cui i sogni degli scolari delle scuole venete si mescolano ai veri progetti che l'Italia sta mettendo in campo nell'esplorazione spaziale. "Con quest'opera il gruppo The Skill ha voluto raccontare un'altra eccellenza italiana, meno conosciuta di altre, perché con aziende come Thales Alenia Space o come Altec, l'Italia e gli italiani, i suoi ingegneri, i suoi scienziati sono protagonisti dell'esplorazione di Marte e del ritorno sulla Luna, qualcosa di cui andare orgogliosi" spiega Andrea Camaiore, CEO di The Skill. Il docu-film, scritto e diretto da Lorenzo Munegato e Alberto Pezzella, è presentato dalla Veneto Film Commission all'Hotel Excelsior al Lido. In Italia sono oltre 400 le aziende attive nel settore della cosiddetta space economy. Nel film, le riprese sul campo nei laboratori di Thales Alenia Space e Altec si mescolano ai lavori realizzati dagli scolari. Il corto racconta le missioni Exomars e Artemis, con la costruzione del Lunar Gateway, la stazione cislunare, e la futura base che permetterà agli astronauti di trascorrere periodi sul suolo del nostro satellite. Lo spazio è per tutti, un sogno per gli astronauti di domani. "L'emotività, gli occhi aperti dei bambini, i loro disegni, la loro creatività ci hanno permesso di raccontare con una chiave di lettura originale e divertente quanto i 'grandi' stanno facendo in una realtà che sembra un film", spiega Lorenzo Munegato. "Il docu-film racconta 'Exomars' (2028) per quanto riguarda l'esplorazione di Marte e la missione 'Artemis' (2025) per la Luna, con la costruzione del Lunar Gateway, la stazione cislunare, e la futura base che permetterà agli astronauti di trascorrere periodi sul suolo lunare. Oltre ad aver avuto l'opportunità unica di presentare con il cortometraggio questi importanti progetti e mostrarne le tecnologie, abbiamo voluto dare ampio spazio al valore delle persone impegnate sul campo, al loro lavoro, alle loro emozioni e alla passione che le muove, senza dimenticare una filiera italiana di grande qualità, che coinvolge imprese, università e centri di ricerca di eccellenza, come ha raccontato in particolare l'Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia, Massimo Claudio Comparini", sottolinea Andrea Camaiora. In Italia sono oltre 400 le aziende attive nel settore della cosiddetta space economy. Considerando gli investimenti pubblici e il fatturato generato dalle società focalizzate nella produzione di beni e servizi basati su tecnologie spaziali, il comparto ha raggiunto un valore complessivo di quasi 3 miliardi di euro. Nel periodo 2023-2027, i finanziamenti pubblici destinati all'ecosistema spaziale nazionale ammonteranno a oltre 7 miliardi di euro, consolidando la leadership italiana in questo settore in compagnia di giganti quali USA, Cina, Russia, Francia, Germania, Corea, Giappone. Questo è il quinto anno in cui il Gruppo The Skill presenta una propria opera al Festival del Cinema di Venezia, dopo "I bambini di Vo'" (2020), "Ripartenza, l'Italia unita contro il Covid" (2021), "Il buon lavoro che c'è" (2022), "La bellezza dell'Italia minuta (2023).