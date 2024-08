Un mental coach fa emergere le potenzialità, Pierre Joseph Vicari Roma, 6 Ago. (askanews) - Quanto incide la testa nella propria professione? Quanto conta per emergere e per raggiungere gli obiettivi prefissati? Pierre Joseph Vicari è un Mental Coach e Peak Performance Coach per le alte prestazioni che, accompagna ceo, manager, imprenditori, artisti e atleti professionisti nella propria attività. "Il mio lavoro -spiega- è fornire strumenti e strategie efficienti alle persone che seguo al fine di migliorare velocemente le loro performance personali o professionali. Devono comprendere che le sfide che affrontano le vivono due volte. Una volta nella realtà, quello che chiamiamo Outer Game e una volta nella loro mente, in quello che è chiamato Inner Game. Se non si riesce a performare bene nella mente sarà impossibile farlo nella realtà. Questo approccio permette di aumentare di molto le proprie potenzialità." Oltre alle potenzialità inespresse c'è un altro obiettivo di un mental coach. "L'altro ostacolo - sottolinea Vicari - sono le interferenze. La Performance professionale o sportiva nasce da una semplice sottrazione tra le potenzialità e le interferenze. Ecco perché è fondamentale individuare quest'ultime e ridurle poi al minimo. Le interferenze che impattano in modo meno evidente ma pur sempre incisivo sono le interferenze interne alla persona, di cui spesso non se ne è consapevoli. Emozioni, credenze limitanti, paure e un dialogo interno non adatto possono essere un freno incredibile alla performance. Quello che ci diciamo fa un enorme differenza sul risultato finale. Questo vale sia per uno sportivo professionista che per un ceo, vale per tutti". E in un periodo di grande cambiamento quanto può essere utile un mental coach? "Mai come in questo momento - aggiunge Vicari - conoscere come funziona la propria mente è indispensabile. Serve sempre perché noi passiamo il 95% del nostro tempo a vivere inconsciamente e solo il 5% consciamente. Per questo, se si vogliono raggiungere i propri obiettivi sfruttando a pieno le risorse che abbiamo dentro di noi ci vuole un professionista che ci spieghi come usare al meglio uno strumento incredibilmente potente, la nostra mente. Ognuno di noi - conclude Vicari - ha in sé un potenziale incredibile che aspetta solo di essere sfruttato. Io supporto le persone per attivarlo, per raggiungere grazie al mio protocollo esclusivo, in tempi brevi, i propri obiettivi".