Un indice sui parassiti per proteggere gli animali domestici Milano, 3 giu. (askanews) - Con l'arrivo del caldo per gli animali da compagnia aumentano i rischi legati ai principali parassiti esterni come per esempio zecche, zanzare e flebotomi. Per questo Elanco, azienda globale che opera nel mercato della salute degli animali ha messo a punto in collaborazione con il professor Emanuele Brianti, dell'Università di Messina, e con il centro meteorologico 3Bmeteo, un nuovo servizio gratuito, che fornisce indicazioni previsionali giornaliere sul rischio connesso ai principali parassiti esterni. Disponibile sul sito e sull'app di 3Bmeteo, l'Indice di Rischio Parassitario (IRP) è il primo nel suo genere. "Gli ectoparasiti - ha detto ad askanews il professor Brianti - sono degli eterotermi, cioè sono degli organismi che non controllano la loro temperatura interna e dunque sono molto soggetti a quelle che sono le condizioni climatiche e ambientali. Conoscere gli optimum, per esempio di temperatura, di umidità per questi parassiti significa anche poter modellare quelle che sono le aree di maggiore idoneità e modellare anche quella che è la loro attività in base alle previsioni ambientali e alle previsioni climatiche. Perciò noi riusciamo, in parole povere, a descrivere quelli che sono degli indici di rischio per gli ectoparassiti, ma essendo alcuni di questi dei vettori, anche di rischio per le malattie trasmesse da questi ectoparassiti". Dalla combinazione di vari dati e parametri specifici si ottiene una mappa dell'Italia che consente facilmente di visualizzare e stimare, a livello comunale o con maggior dettaglio, la probabilità di presenza di parassiti e per ciascuno di essi viene generato un indice di rischio: nullo, basso, medio o elevato. "A partire dalle indicazioni che ci hanno passato Elenco e il professor Brianti dell'Università di Messina, che sono specializzati nel campo - ha aggiunto Daniele Olivetti, meteorologi di 3Bmeteo - abbiamo realizzato l'algoritmo utilizzando i nostri dati di natura meteorologica. Abbiamo tre tipi di dati: dati che sono previsioni meteo, dati che sono osservazioni meteo e dei che sono di tipo geografico. Quindi mettendo insieme tutti questi dati andiamo a realizzare un indice ora per ora, fino ad arrivare a un valore medio giornaliero". L'Indice di Rischio Parassitario, andando verso l'estate, può anche aiutare le famiglie che viaggiano con gli animali. "In un momento in cui ci avviciniamo alle vacanze, a periodi di spostamento, e sappiamo che ci spostiamo ormai tanto con i nostri animali - ha concluso Brianti - può essere uno strumento utile anche per valutare il rischio di quelle che sono le possibili infestazioni, le trasmissioni, le malattie trasmesse per esempio nella località di vacanza". Anche queste sono applicazioni delle previsioni meteorologiche, sempre più parte della nostra vita in molti aspetti quotidiani.