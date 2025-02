Un fiume vicino Buenos Aires si colora di rosso: residenti allarmati Buenos Aires, 7 feb. (askanews) - Le acque di un fiume alla periferia di Buenos Aires, che si sono colorate di rosso cremisi, preoccupano gli abitanti del comune di Avellaneda, a 10 chilometri da Buenos Aires. "È terribile, non serve essere un ispettore per vedere quanto è inquinato il povero fiume Sarandì qui ad Avellaneda", spiega ad Afp la residente Maria Ducolms. "Ci ha svegliato l'odore. Di giorno, quando abbiamo guardato da questa parte del fiume, era tutto rosso, tutto macchiato. Sembrava un fiume coperto di sangue, è orribile", aggiunge. "Abbiamo visto il fiume in altri colori, lo abbiamo visto bluastro, verdastro, rosa, violaceo, con sopra un grasso che sembrava olio, marroncino come cemento. Sembrava che si potesse attraversare camminando", ricorda. "Ma sono le fabbriche che scaricano i loro rifiuti nel fiume, le fabbriche che abbiamo qui lungo il fiume Sarandì. Abbiamo anche questa fabbrica con un canale che costeggia il fiume Sarandì. L'ultima volta, lo stesso colore che costeggiava l'azienda di residui speciali e pericolosi era lo stesso colore che c'era nel fiume", denuncia. Il ministero provinciale dell'ambiente di Buenos Aires ha dichiarato in un comunicato che sono stati prelevati campioni d'acqua per determinare quale sostanza abbia causato la colorazione, sollevando la possibilità che si tratti di un "colorante organico". A fine giornata, la colorazione del fiume, che attraversa una zona di fabbriche tessili e di lavorazione della pelle situata a meno di 10 chilometri dal centro di Buenos Aires, ha perso la sua intensità, ha riferito Afp.