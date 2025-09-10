Un attacco russo uccide 24 persone in Ucraina: ritiravano pensione

Mercoledì 10 Settembre 2025
Video
VideoUn attacco russo uccide 24 persone in Ucraina: ritiravano pensione
10 set 2025
Kiev, 9 set. (askanews) - 24 persone sono morte in un attacco russo mentre ritiravano la pensione. "Oggi c'è stato un terribile attacco da parte dei russi al villaggio di Yarova, nella regione di Donetsk, un attacco con bombe aeree guidate - ha detto il presidente ucraino Zelensky - i russi sapevano esattamente dove stavano colpendo e si sono accorti che stavano colpendo dei civili. Sì trattava di persone comuni che ricevevano una pensione. Al momento si sa che sono morte 24 persone, le mie condoglianze, altre 19 sono rimaste ferite, a tutti viene fornita l'assistenza necessaria.