Un anno di Milei, leader argentino vuole accordo commerciale con Usa Buenos Aires, 11 dic. (askanews) - È passato un anno esatto dal giuramento di Javier Milei come presidente dell'Argentina. In questo giorno il presidente "anarcocapitalista" in un discorso televisivo alla nazione ha annunciato un prossimo accordo di libero scambio con gli Stati Uniti nel 2025, oltre a una serie di riforme per stimolare l'economia argentina. "Il nostro obiettivo finale nel Mercosur è quello di aumentare l'autonomia dei membri dell'organizzazione rispetto al resto del mondo, in modo che ogni paese possa commerciare liberamente con chi vuole, come gli conviene", ha annunciato Milei, insistendo sull'eliminazione delle tariffe esterne comuni, come aveva già indicato nel vertice a Montevideo. "Su questa linea, il nostro primo obiettivo sarà quello di promuovere un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti l'anno prossimo, accordo che avrebbe dovuto essere concluso 19 anni fa", ha dichiarato durante il suo discorso registrato presso la Casa Rosada. Allineato in politica estera con gli Stati Uniti e Israele, il presidente ha assicurato che d'ora in poi il Paese "cesserà di voltare le spalle al mondo e sarà ancora una volta protagonista del commercio mondiale". Seduti accanto a lui, la sorella consigliera Karina Milei, segretaria generale della presidenza, il ministro dell'Economia Luis Caputo, la collega alla Sicurezza Patricia Bullrich e il capo di gabinetto Guillermo Francos. "Per far avanzare il processo di chiusura della Banca Centrale come abbiamo promesso, e che porrà fine per sempre all'inflazione in Argentina, abbiamo annunciato uno schema di concorrenza valutaria in modo che tutti gli argentini possano utilizzare la valuta che desiderano nelle loro transazioni quotidiane", ha promesso infine Milei.