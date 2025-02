Un anno alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il video ufficiale Milano, 6 feb. (askanews) - In occasione della cerimonia al Teatro Strehler "One year to go", che segna l'ingresso nell'ultimo anno prima dell'apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, il comitato organizzatore ha proiettato un video ufficiale che segna simbolicamente l'inizio del conto alla rovescia.