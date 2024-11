Umbria, Proietti: "Questa è vittoria di tutti i cittadini, non mia" Perugia, 18 nov. (askanews) - "L'Umbria è tornata agli umbri", "non è una vittoria mia ma della gente che con noi governerà la sua terra". Lo ha detto la neo governatrice Stefania Proietti parlando al comitato elettorale. Poi ha aggiunto: "Hanno vinto i cittadini, la speranza contro la sopraffazione e contro chi sputa in faccia alla gente".