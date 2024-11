Ultima tappa a Roma del Rapporto FondItalia 2024 Roma, 14 nov. (askanews) - Al via il convegno sulle "politiche a sostegno dell'occupazione", ultimo atto del roadshow di presentazione del Rapporto FondItalia 2024 che, dopo le tappe di Bari, Milano, Torino, Palermo e Napoli, si è concluso a Roma nelle sale del MAXXI. Abbiamo parlato con Egidio Sangue, Direttore FondItalia: "La giornata importante è anche la conclusione di un tour che abbiamo fatto in cui abbiamo fatto il bilancio di 15 anni di lavoro ma soprattutto anche raccolto quelle che sono le esigenze del nostro tessuto produttivo e delle aziende associate. Analizzeremo il tema degli aiuti di Stato, cioè, porremo all'esecutivo, nonché al legislatore alcune esigenze espresse dai fondi interprofessionali per meglio assicurare già il servizio eccellente che hanno garantito fino ad oggi. Analizzeremo anche quello che sarà la terza edizione del Fondo Nuove Competenze, un altro importante investimento in termini di competenze per i lavoratori e il nostro tessuto produttivo". L'evento ha rappresentato un momento di confronto e analisi tra imprese, parti sociali, società e istituzioni sulle trasformazioni in corso nel campo delle politiche per l'occupazione e la formazione professionale. È intervenuta poi Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione Lazio e Assessore sviluppo economico: "È importante che si faccia squadra, istituzioni, istituti di formazione e anche ovviamente interfondi per utilizzare al meglio le risorse, soprattutto quelle europee. Bisogna semplificare, rendere l'accesso alla formazione veramente performante, immediato, perché le imprese, ma soprattutto i lavoratori, hanno bisogno di risposte immediate". Il Fondo, che in questi 15 anni di attività è cresciuto costantemente, si è confermato il punto di riferimento per le microimprese, che costituiscono il 91% delle imprese aderenti, in prevalenza localizzate nel Sud e nelle Isole (64%), il Rapporto 2024 conferma questa crescita.