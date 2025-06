Ultima Generazione con le forbici davanti Senato: Meloni tagli l'Iva? Roma, 13 giu. (askanews) - Sette attivisti di Ultima Generazione, aderenti alla campagna "Il Giusto Prezzo", hanno tenuto un flash mob di protesta davanti al Senato chiedendo al governo di tagliare l'Iva sui beni alimentari essenziali. Dopo essere stati in settimana davanti alla Camera dei Deputati e il Ministero dell'Agricoltura per protestare contro il decreto sicurezza - stavolta gli attivisti sono andati davanti al Senato. Sono poi stati spostati dalle forze dell'ordine in via del Salvatore dove hanno srotolato lo striscione con la scritta "Tagliamo l'Iva" e poco dopo sono stati portati in commissariato. Alina, 30 anni ha dichiarato: "Stamattina sono venuta davanti Palazzo Madama perché chiedo soltanto una vita dignitosa e un futuro migliore per me e per i miei tre figli. Invece siamo stati circondati dalle forze dell'ordine, siamo stati caricati come se fossimo dei delinquenti, quando noi in realtà siamo venuti soltanto a chiedere il taglio dell'IVA sui beni alimentari essenziali perché non è possibile andare avanti così. Il cibo non è un lusso, vanno tassati i beni di lusso. Ci rivolgiamo al governo Meloni, e se non darà concretezza alla nostra richiesta siamo pronti a boicottare i supermercati da ottobre".