UGL Lazio promuove il futuro per un rilancio competitivo Roma, 13 gen. - "Costruire un futuro competitivo". Questo il titolo dell'evento ospitato dalla sede di Latina Formazione Lavoro e organizzato da UGL Lazio. Un momento di confronto unico tra istituzioni, imprese e mondo della formazione, con l'obiettivo di delineare strategie concrete per il rilancio economico e sociale del territorio. Il tema centrale dell'incontro è stata la sinergia tra istituzioni, imprese e formazione come motore per la crescita competitiva del Lazio. La regione, ricca di potenzialità e risorse, si trova ad affrontare sfide cruciali: attrarre investimenti, rafforzare il tessuto imprenditoriale, migliorare l'occupazione e valorizzare le competenze attraverso percorsi formativi innovativi. Armando Valiani, segretario UGL Lazio: "L'obiettivo del convegno è far parlare la politica, le istituzioni, gli istituti formativi, per dare un percorso ai giovani che oggi sono molto confusi nel capire quale sia il loro futuro. Importante per questo capire quali sono i fabbisogni dei territori. Latina è il primo polo chimico-faarmaceutico, è un polo legato all'ortofrutta. Importante su questo formare i giovani proprio su percorsi che diano risposte per il loro futuro". La partecipazione di attori così diversificati ha evidenziato l'importanza di un approccio integrato. Il contributo delle istituzioni, rappresentate da enti locali e regionali, è stato considerato fondamentale per definire politiche adeguate e incentivare lo sviluppo. Giuseppe Schiboni, Assessore regionale: "La Regione Lazio è da tempo impegnata in questo con le parti datoriali, sindacali, Inail, Inps, sono già stati lanciati dei bandi dando la possibilità di fare formazione e lavoro insieme, tirocini che poi con le aziende diano soddisfazione sia di lavoro sia professionale ai nostri ragazzi". Parallelamente, le imprese hanno ribadito il loro ruolo chiave nell'implementazione di soluzioni innovative e nella creazione di posti di lavoro di qualità. L'evento "Costruire un futuro competitivo" non è stato soltanto un momento di riflessione, ma anche un vero e proprio laboratorio di idee per definire un piano d'azione concreto per il rilancio del territorio. Matilde Celentano, sindaco di Latina: "Costruire un futuro competitivo per i nostri giorni penso sia un dovere morale oltre che istituzionale e può essere fatto solo facendo rete. E dando la possibilità ai giovani di una formazione flessiile, multidisciplinare che offra chances di lavoro".