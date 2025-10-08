Ue, verso il divieto dei termini "hamburger" e "bistecca" vegetali Strasburgo (Francia), 8 ott. (askanews) - Il Parlamento europeo ha votato una proposta per vietare l'uso di termini correlati alla carne, tra cui "hamburger" e "bistecca", per commercializzare alimenti a base vegetale, con una vittoria per gli agricoltori scontenti. Gli eurodeputati hanno appoggiato, con 355 voti favorevoli e 247 contrari, la proposta dei partiti di destra che La misura però deve ancora essere negoziata con gli Stati europei prima di poter diventare legge.