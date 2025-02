Ue, Tusk: "Fare di tutto contro queste stupide guerre commerciali" Bruxelles, 3 feb. (askanews) - I dazi doganali e le guerre commerciali sono "inutili e stupide". Lo ha denunciato il primo ministro polacco Donald Tusk, mentre il presidente americano Donald Trump ha minacciato l'Unione Europea di tassare le sue esportazioni verso gli Stati Uniti. "Sarebbe un paradosso crudele, se durante il periodo di questa minaccia diretta russa, di espansione cinese e di tutte queste cose molto pericolose, provassimo a cercare e a trovare una ragione per essere in conflitto tra alleati. Penso che dobbiamo fare tutto il possibile per evitare queste guerre dei dazi o commerciali totalmente inutili e stupide".