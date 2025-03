Ue, Scholz a Bruxelles ribadisce: "no a una pace imposta" all'Ucraina Bruxelles, 6 mar. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha respinto la prospettiva di una "pace imposta" all'Ucraina, mentre è in corso un riavvicinamento tra Stati Uniti e Russia. "È molto importante garantire che l'Ucraina non debba accettare una pace imposta, ma che sia una pace giusta ed equa che garantisca la sovranità e l'indipendenza del Paese", ha dichiarato durante un vertice straordinario.