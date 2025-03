Ue, Schlein: "Pd favorevole alla difesa comune ma contrari al riarmo" Roma, 6 mar. (askanews) - "Noi siamo favorevoli ad una difesa comune, siamo contrari al riarmo dei 27 Stati europei, sono due cose diverse. Quello che è un errore madornale, e su questo contiamo anche di riuscire a ottenere supporto dagli altri socialisti, è che non è accettabile prendere i fondi per la coesione sociale e territoriale e dirottarli sull'acquisto e sulle spese militari, in quanto questo vorrebbe dire fare l'errore di lasciare indietro tutte quelle priorità che erano intrecciate nel Next Generation EU": lo ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a Sky TG24, ospite di Start, sul possibile riarmo degli Stati europei.