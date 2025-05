Ue, Metsola: mai smettere di guardare alla catastrofe che c'è a Gaza Milano, 29 mag. (askanews) - "Parliamo molto del conflitto in Ucraina e in Medio Oriente, voglio ringraziare il governo italiano che ha fatto molto, voglio dire che la situazione a Gaza è tragica, è catastrofica, troppi uomini, donne, figli sono morti. Questo non è accettabile e lo dobbiamo dire in modo più chiaro. Dobbiamo lavorare molto sul cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi, ma non dobbiamo mai smettere di guardare la tragedia e la catastrofe che c'è a Gaza". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, intervenendo a "Europa: domande aperte per un futuro comune" presso l'Università Cattolica di Milano.