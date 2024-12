Ue, Meloni: minacce si moltiplicano, sicurezza priorità Saariselka (Finlandia), 21 dic. (askanews) - "Noi abbiamo bisogno di più sicurezza e penso che mettere insieme nazioni del Nord e del Sud, che storicamente sulle questioni europee sono state spesso su fronti molto diversi, per parlare di quella che oggi è una priorità dell'Europa sia una scelta molto intelligente e ringrazio per questo il primo ministro finlandese. Dal tema dei migranti al tema della difesa al tema di uno scenario nel quale le guerre diventano ibride e le minacce si moltiplicano, dobbiamo mettere insieme gli sforzi. Questa è la nostra priorità". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al suo arrivo al vertice Nord-Sud a Saariselka. Meloni ha risposto alle domande dei giornalisti con un filo di voce, ancora afona come conseguenza dello stato influenzale che l'ha colpita nei giorni scorsi: "Rispondo volentieri alle vostre domande ma sono senza voce", si è scusata. Un attentato come quello di Magdeburgo "non è la prima volta che accade sotto Natale. Non posso non partire dal dare la mia massima solidarietà all'intero popolo tedesco. E' un tema col quale ci confrontiamo da anni. Dobbiamo essere attenti a come gestiamo le nostre politiche, anche per come riusciamo a garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Quindi, anche questa è una materia che riguarda la questione della sicurezza". ha concluso la presidente del Consiglio GIorgia Meloni.