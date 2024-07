Ue, Meloni: con gruppo Patrioti possibili forme di collaborazione Washington, 12 lug. (askanews) - "Nel gruppo di Le Pen c'è Salvini, come c'è Vox che fino a pochi giorni fa era in Ecr: in Europa la composizione dei gruppi non impedisce affatto che ci siano ottimi rapporti e forme di collaborazione, come dimostra il caso italiano. Ci sono materie su cui siamo meno vicini e altre in cui ci sono più convergenze, ma io sono una persona che ama parlare e certi schematismi non mi appartengono e non li condivido". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Washington al termine del vertice Nato.