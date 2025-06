Ue: la Russia non può fare da mediatore in Medio Oriente Milano, 16 giu. (askanews) - L'Ue afferma che la Russia non ha alcuna credibilità come potenziale mediatore tra Iran e Israele, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che il leader del Cremlino Vladimir Putin potrebbe svolgere un ruolo. " Ricordiamo anche il recente accordo di partenariato tra Russia e Iran, che segnala un approfondimento della cooperazione in molteplici ambiti, tra cui la politica estera e la difesa. Alla luce di ciò, la Russia non può essere un mediatore obiettivo", ha dichiarato Anouar El Anouni, potavoce dell'Unione Europea.