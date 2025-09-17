Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mattia FurlaniGreta Thunberg FlotillaFedez SinnerKate e Melania TrumpArtem Tkachuk
Acquista il giornale
VideoUe, Kallas annuncia misure commerciali per fare pressioni su Israele
17 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Ue, Kallas annuncia misure commerciali per fare pressioni su Israele

Ue, Kallas annuncia misure commerciali per fare pressioni su Israele

Bruxelles, 17 set. (askanews) - Dall'Ue è arrivata la proposta di ridurre i legami commerciali con Israele. "L'obiettivo è migliorare la situazione umanitaria a Gaza" ha dichiarato la responsabile della politica estera dell'Unione europea Kaja Kallas, annunciando la decisione di sospendere le concessioni commerciali per esercitare pressioni sul governo israeliano affinché si ponga fine alla guerra a Gaza. "La Commissione ha adottato una proposta per sospendere parzialmente le concessioni commerciali - ha spiegato Kallas -voglio essere molto chiara: l'obiettivo non è punire Israele. L'obiettivo è migliorare la situazione umanitaria a Gaza".