Ue, Gb e Zelensky: i leader della Comunità politica Europea insieme Milano, 18 lug. (askanews) - E' in corso Blenheim Palace vicino a Woodstock in Gran Bretagna il summit della Comunità politica europea, organismo di cui fanno parte 47 nazioni europee. Ai lavori partecipa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata ieri sera nel Regno Unito dopo la missione in Libia. Ad accogliere i leader il neo primo ministro Keir Starmer. La plenaria di apertura del vertice sarà dedicata all'Ucraina e alla sicurezza europea e sarà presieduta dallo stesso Starmer e dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Previste anche quattro tavole rotonde tematiche parallele dedicate a migrazione, copresieduta da Albania e Italia; energia e connettività, copresieduta da Norvegia e Slovenia; difesa della democrazia, divisa in due sessioni parallele copresiedute da Francia e Moldova e dal Consiglio Europeo e dal Montenegro.