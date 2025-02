Ue, Frederiksen: se dazi Usa all'Ue serve risposta dura e collettiva Bruxelles, 3 feb. (askanews) - A una domanda sui dazi sulle importazioni dai paesi europei annunciati da Donald Trump, la premier danese Mette Frederiksen, al suo arrivo al Consiglio europeo informale sulla difesa Ue al Palais d'Egmont a Bruxelles ha risposto che "ci sono molte ragioni per cui siamo un'unica Unione Europea. E una delle ragioni è che siamo disposti ad aiutarci a vicenda e a restare uniti. Non sosterrò mai l'idea di combattere gli alleati; ma ovviamente, se gli Stati Uniti impongono duri dazi all'Europa - ha affermato - abbiamo bisogno di una risposta collettiva e robusta". Inoltre, riguardo all'insediamento di Trump, e al panico che sembra suscitare in Europa, anche per la pressione americana per un forte aumento della spesa per la difesa, la premier danese ha osservato: "Non credo che dovremmo entrare nel panico, ma penso che ci sia un'urgenza, e penso che ci sia da tre anni. Ma ora dobbiamo davvero aumentare e accelerare" lo sforzo per la difesa, "perché la Russia e Putin non minacciano solo l'Ucraina, ma tutti noi. E dobbiamo essere in grado di difenderci. Quindi dobbiamo davvero far funzionare le linee di produzione più velocemente. Dobbiamo assicurarci che l'Ucraina vinca questa guerra e dobbiamo cooperare e lavorare molto più da vicino, soprattutto sulla difesa e la deterrenza".