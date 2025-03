Ue, Costa incontra Merz in vista del vertice chiave sulla difesa Bruxelles, 6 mar. (askanews) - Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ricevuto il cancelliere tedesco in pectore, Friedrich Merz, per un colloquio prima del delicato vertice sull'Ucraina e sulla difesa europea convocato a Bruxelles. Dopo una stretta di mano davanti ai fotografi, l'incontro privato tra i due. La Germania al summit europeo è rappresentata dal cancelliere uscente Olaf Scholz ma tutti gli occhi sono già puntati su Merz, che si è detto pronto a riforme radicali per contribuire a rafforzare la sicurezza dell'Europa e ha affermato di voler aumentare in modo massiccio la spesa per la difesa del suo Paese.