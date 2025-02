Ue, Costa: discussione franca e libera su priorità per difesa Bruxelles, 3 feb. (askanews) - "È la prima volta che ci incontriamo per un summit unicamente dedicato alla difesa, ma non iniziamo da zero: continuiamo il lavoro fatto a Versailles nel marzo 2022, quando abbiamo deciso che l'Unione europea deve assumersi una maggiore responsabilità nella propria difesa. Voglio avere una discussione libera e franca su tre temi: quali sono le priorità da sviluppare in un modo collaborativo; come assicuriamo i finanziamenti necessari; come rafforzare le nostre partnership esistenti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa arrivando a summit informale sulla difesa a Bruxelles. "Spero - ha aggiunto - che questo dibattito si concluda con una discussione strategica che fornisca alla Commissione europea e ai leader europei le nostre indicazioni politiche per l'imminente Libro bianco sulla difesa e spiani la strada alle decisioni che dovremo prendere nei prossimi mesi".