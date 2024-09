Ue, Calenda: appoggiamo Fitto, serve rappresentante di peso e valore Roma, 11 set. (askanews) - "Bisognerebbe appoggiare Fitto perché è un politico moderato e soprattutto è l'espressione del governo italiano. Ma che il governo italiano in questo momento non ci piaccia non vuol dire che noi non dobbiamo avere un rappresentante nella Commissione europea di peso e di valore, quindi per quanto ci riguarda l'appoggio c'è". Così Carlo Calenda, leader di Azione, parlando con i giornalisti davanti a Montecitorio.