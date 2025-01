Ue, accordo politico per allentare le sanzioni alla Siria Milano, 27 gen. (askanews) - Il capo degli affari esteri dell'Ue Kaja Kallas ha tenuto una conferenza stampa dopo che i ministri degli esteri del blocco hanno concordato di iniziare ad allentare le sanzioni alla Siria dopo la cacciata di Bashar al-Assad. L'Ue ha anche concordato di riavviare una missione di monitoraggio al valico di frontiera di Rafah tra Gaza ed Egitto come parte degli sforzi per rafforzare la tregua che ha fermato la guerra di Israele nel territorio. "Oggi abbiamo raggiunto un accordo politico per iniziare ad allentare le sanzioni alla Siria. Ciò potrebbe dare una spinta all'economia siriana e aiutare il paese a rimettersi in piedi. Mentre puntiamo a muoverci rapidamente, siamo anche pronti a invertire la rotta se la situazione peggiora. E parallelamente, intensificheremo gli aiuti umanitari e gli sforzi per la ripresa", ha dichiarato Kallas.