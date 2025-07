Ucraini preoccupati: senza aiuti militari Usa più civili soffriranno Kiev, 2 lug. (askanews) - Gli ucraini reagiscono all'annuncio della Casa Bianca che intende interrompere alcune forniture di armi all'Ucraina promesse dall'amministrazione Biden per contrastare l'invasione russa. A Kiev in molti sono preoccupati dal possibile blocco delle consegne di munizioni e di altri aiuti militari, compresi i sistemi di difesa aerea, mentre il Paese si trova a dover fronteggiare alcuni dei maggiori attacchi missilistici e di droni della Russia. "Recentemente ci sono stati molti attacchi di droni sull'Ucraina, con molti colpi, quindi abbiamo bisogno di questi sistemi di difesa aerea" afferma una donna. "Il pacchetto Biden è stato sospeso, ma non fermato - aggiunge un uomo - da quello che ho capito ci sono delle leggi secondo le quali il pacchetto Biden deve essere attuato entro un certo periodo di tempo. Quindi secondo me si tratta solo di una sospensione". "Se non arriveranno aiuti sarà ancora più spaventoso - dice un'altra ucraina - ancora più doloroso e ancora più civili soffriranno. Spero davvero che questa sia una decisione temporanea".