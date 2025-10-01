Ucraina, Zelensky: "Situazione critica" a Zaporizhzhia Milano, 01 ott. (askanews) - "Situazione critica" alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ad affermarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul proprio canale Telegram. "A causa dei bombardamenti russi, la centrale è stata disconnessa dalla rete elettrica. Attualmente è alimentata solo da generatori diesel. Si tratta di una condizione estremamente pericolosa. I generatori, come la centrale stessa, non sono progettati per funzionare così a lungo in questo regime. Abbiamo già ricevuto informazioni secondo cui uno dei generatori è fuori uso", ha dichiarato Zelensky. "Sono proprio i russi, con i loro attacchi, a impedire la riparazione delle linee elettriche e il ripristino della sicurezza di base", ha proseguito il leader ucraino. Questa situazione, ha aggiunto Zelensky, "è una minaccia per tutti, senza eccezioni. Nessun altro terrorista al mondo ha mai osato fare con una centrale nucleare ciò che la Russia sta facendo oggi".