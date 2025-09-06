Sabato 6 Settembre 2025

Ostacolo alla pace

Bruno Vespa
Ostacolo alla pace
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mondiali Volley ItaliaRiccardo PozzobonIsraele GazaSinner Us OpenUsa-Venezuela
Acquista il giornale
VideoUcraina, Zelensky: "Dalla Russia non abbiamo segnali di eventuale pace"
6 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Ucraina, Zelensky: "Dalla Russia non abbiamo segnali di eventuale pace"

Ucraina, Zelensky: "Dalla Russia non abbiamo segnali di eventuale pace"

Il presidente ucraino ha parlato al fianco del suo omologo francese Macron nel cortile dell'Eliseo