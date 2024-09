Ucraina, Zelensky: 41 morti e 180 feriti in attacco russo a Poltava Kiev, 3 set. (askanews) - Almeno 41 persone sono state uccise e 180 sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo che ha preso di mira in particolare un istituto militare nella città di Poltava, nell'Ucraina centrale. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video sui social. Secondo Zelensky, due missili balistici hanno colpito "un istituto scolastico e un vicino ospedale". "Uno degli edifici dell'Istituto delle Comunicazioni è stato parzialmente distrutto. La gente si è ritrovata sotto le macerie", ha aggiunto il capo dello Stato ucraino.