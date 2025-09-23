Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni su Copenaghen e OsloSconfinamenti russiStato di PalestinaCiro Grillo condannatoPallone d'oro 2025
Acquista il giornale
VideoUcraina, vigili del fuoco al lavoro dopo l'attacco russo a Odessa
23 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Ucraina, vigili del fuoco al lavoro dopo l'attacco russo a Odessa

Ucraina, vigili del fuoco al lavoro dopo l'attacco russo a Odessa

Milano, 23 set. (askanews) - I soccorritori ucraini lavorano sul sito di un attacco aereo russo nella regione costiera di Odessa, dopo che la Russia ha lanciato tre missili e 115 droni contro l'Ucraina durante la notte, secondo l'aeronautica militare di Kiev. La maggior parte dei droni è stata intercettata dalla difesa aerea, ma le autorità hanno affermato che un civile è stato ucciso nella regione meridionale di Zaporizhia e un altro nella regione di Odessa.