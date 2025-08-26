Ucraina, Trump: Putin non vuole vedere Zelensky perchè lo detesta Washington, 26 ago. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin è riluttante a incontrare l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky perché lo detesta. Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump incontrando i giornalisti alla Casa Bianca tornando a parlare del conflitto ucraino. Il Tycoon ha confermato di aver nuovamente parlato con Putin. "Ogni conversazione che ho con lui è una bella conversazione, e poi, sfortunatamente, viene caricata una bomba su Kiev o da qualche altra parte, e allora mi arrabbio molto, penso che riusciremo a portare a termine la guerra però è dura" Ha detto parlando del presidente russo. Poi ha attaccato Zelensky definendolo "un gran venditore: ogni volta che se ne andava dalla Casa Bianca si portava via milioni di dollari, ma noi non spenderemo più un soldo per l'Ucraina, trattiamo con la Nato". Trump confermando che gli Stati Uniti saranno comunuque in campo per la sicurezza ha ribadito che, se fosse stato presidente, il conflitto non sarebbe mai scoppiato.