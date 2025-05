Ucraina, Trump: potrei unirmi a negoziati venerdì "se opportuno" Doha, 15 mag. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato oggi che sarebbe disposto a partecipare a unirsi ai colloqui tra Russia e Ucraina in Turchia venerdì, "se sarà opportuno". Parlando a margine di un evento a Doha, Trump ha rilanciato la sua disponibilità a contribuire a una soluzione diplomatica del conflitto, qualora le circostanze lo rendano possibile. "Penso che stiamo arrivando molto vicini a un accordo con l'Iran" sul suo programma nucleare, ha aggiunto Trump in conferenza stampa precisando che Teheran non deve avere l'arma atomica.