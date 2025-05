Ucraina, Trump: non succederà nulla finché non incontrerò Putin Milano, 15 mag. (askanews) - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato parlando coi giornalisti che lo seguono durante la sua visita in Medioriente di non aspettarsi progressi sull'Ucraina fino a quando non incontrerà l'omologo russo Vladimir Putin, che non si è presentato ai colloqui con Kiev in Turchia.