Ucraina, Trump: lavoriamo bene con Russia, più difficile con Kiev Washington, 7 mar. (askanews) - "Stiamo lavorando bene con la Russia, mentre è più difficile dialogare con l'Ucraina": lo ha detto il presidente americano Donald Trump in conferenza stampa nello Studio Ovale. "i incontreremo in Arabia Saudita la prossima settimana, e trovo che in termini di accordo finale, potrebbe essere più facile trattare con la Russia". Trump ha poi criticato l'Europa: "Sono in una posizione inusuale, non sanno come mettere fine alla guerra".