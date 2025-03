Ucraina, Trump annuncia: domani avrà un colloquio con Putin Washington, 17 mar. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato nella notte tra domenica e lunedì che domani avrà un colloquio con il suo omologo russo Vladimir Putin, nell'ambito del riavvicinamento tra Washington e Mosca per porre fine al conflitto in Ucraina. "Parlerò con il presidente Putin martedì", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'aereo presidenziale, sottolineando che "è stato fatto molto lavoro". "Molte cose sono già state discusse con entrambe le parti, Ucraina e Russia. Stiamo parlando di questo, della condivisione di alcuni beni", ha precisato, riferendosi a "territori" e "centrali elettriche". "Vogliamo vedere se possiamo mettere fine a questa guerra. Forse ci riusciremo, forse no, ma credo che abbiamo ottime possibilità", ha dichiarato Trump ai cronisti a bordo dell'Air Force One.