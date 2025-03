Ucraina, Trump annuncia a sorpresa: "Negoziatori diretti in Russia" Washington, 12 mar. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che i negoziatori si stanno dirigendo in Russia "proprio ora" per i colloqui su un possibile cessate il fuoco con l'Ucraina, dopo che Kiev ha accettato una tregua di 30 giorni. "Abbiamo avuto un grande successo ieri (11 marzo, ndr), abbiamo un cessate il fuoco completo, se entra in vigore, ma dobbiamo vedere, ora tocca alla Russia. Ma abbiamo avuto un buon rapporto con entrambe le parti veramente. E vedremo, delle persone stanno andando in Russia proprio ora mentre parliamo e speriamo di poter ottenere un cessate il fuoco dalla Russia e se lo facciamo penso che sarebbe l'80% della strada per porre fine a questo orribile bagno di sangue", ha detto Trump parlando con i giornalisti nello Studio Ovale durante un incontro con il primo ministro irlandese. "L'unica cosa che ferma un proiettile è un corpo umano. E questi corpi sono giovani che fermano molti proiettili perché molti proiettili volano attraverso questi campi pianeggianti. Campi estremamente pianeggianti, senza alcuna protezione. È un disastro. Quindi spero che (il presidente russo Vladimir Putin) accetti un cessate il fuoco".