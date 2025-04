Ucraina, Tajani: Zelensky proattivo, la parola spetta ai russi Valencia (Spagna), 28 apr. (askanews) - "Sono loro a decidere cosa fare, noi abbiamo potuto soltanto agevolare una trattativa tra russi e ucraini, sostenendo la posizione l'iniziativa americana per arrivare a un cessate il fuoco, quello è l'obiettivo principale, noi siamo portatori di pace. Certamente siamo convinti che ora la parola spetti ai russi, perché sono i russi che fino adesso non hanno dato risposte positive sulla necessità di arrivare ad un cessate il fuoco". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di un incontro con gli imprenditori italiani a Valencia, dove domani e dopodomani parteciperà al congresso del Partito popolare europeo (Ppe). "Penso Zelensky sia stato molto più proattivo da questo punto di vista speriamo che Putin rinsavisca e dia una risposta positiva alle richieste Usa", ha aggiunto, commentando le ultime dichiarazioni di Donald Trump secondo cui il presidente ucraino sarebbe pronto a cedere la Crimea per arrivare ad un accordo di pace.