Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mig russi EstoniaEsplosione MarcianiseSciopero treni 22 settembreBtp Valore 2025Tim Burton Monica Bellucci
Acquista il giornale
VideoUcraina, Tajani: "Putin eviti provocazioni e giochi pericolosi, non ci facciamo intimidire"
19 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Ucraina, Tajani: "Putin eviti provocazioni e giochi pericolosi, non ci facciamo intimidire"

Ucraina, Tajani: "Putin eviti provocazioni e giochi pericolosi, non ci facciamo intimidire"

Il ministro: "La parola d'ordine dev'essere pace, non certo guerra"