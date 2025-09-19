Venerdì 19 Settembre 2025
Accedi
Uno yankee a Windsor
Deborah Bonetti
Video
Abbonamento mensile:
2 € al mese
Mig russi Estonia
Esplosione Marcianise
Sciopero treni 22 settembre
Btp Valore 2025
Tim Burton Monica Bellucci
Città
Menù
Speciali
Video
Ultim'ora
Ricerca
Menu
Acquista il giornale
Accedi
Video
Ucraina, Tajani: "Putin eviti provocazioni e giochi pericolosi, non ci facciamo intimidire"
19 set 2025
WhatsApp
Facebook
X
Print
Home
Video
Ucraina, Tajani: "Putin eviti provocazioni e giochi pericolosi, non ci facciamo intimidire"
Ucraina, Tajani: "Putin eviti provocazioni e giochi pericolosi, non ci facciamo intimidire"
Il ministro: "La parola d'ordine dev'essere pace, non certo guerra"
WhatsApp
Facebook
X
Print
© Riproduzione riservata
In evidenza
Il Piacere della lettura | L'intervista di Giulia Carla de Carlo a Sara Fruner
Guarda il video