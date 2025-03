Ucraina, Tajani: Italia pronta a sostenere Kiev per riforme verso Ue Milano, 5 mar. (askanews) -L'Italia è pronta a sostenere l'Ucraina nel processo di riforme da attuare in vista della sua adesione all'Unione europea. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aprendo i lavori a Milano dell'evento preparatorio relativo alla Dimensione Imprenditoriale della "Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina" in programma a Roma il 10 e 11 luglio. "La ricostruzione di un paese amico e la sua modernizzazione sono legati a filo doppio al suo percorso europeo. Anche in quest'ottica le riforme sono fondamentali. E l'Italia è pronta anche su questo fronte a fare la sua parte. Ad accompagnare l'Ucraina perchè possa realizzare tutte le riforme necessarie che le permettano di essere parte dell'Unione Europea", ha dichiarato Tajani.