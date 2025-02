Ucraina, Tajani: inizia una nuova stagione per arrivare alla pace Monaco, 15 feb. (askanews) - "La mia valutazione è che si è aperto un dialogo, inizia una nuova stagione per cercare di arrivare alla pace, siamo solo all'inizio, inizia un percorso che deve essere seguito fino alla fine del conflitto, garantendo libertà e indipendenza all'Ucraina". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "L'Italia sta facendo la sua parte, abbiamo detto molte cose a Rubio e Kellogg di quello che pensiamo si debba fare, partendo da una presenza dell'Ue e mi pare si riconosca questo ruolo, dovremo ovviamente essere parte del confronto e mi pare ci sia un riconoscimento, da parte degli Usa c'è voglia di ascoltare l'Ue e l'Italia" ha aggiunto. "Ci siamo confrontati su tutte le cose che si possono e si devono fare, ma siamo ancora all'inizio, ci vorrà tempo. La determinazione Usa è di andare avanti, la nostra è di assecondare un processo di pace che deve però garantire l'Ucraina, in un rapporto stretto tra Usa e Ue".