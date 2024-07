Ucraina, Tajani: Cina deve convincere Russia a fare marcia indietro Washington DC, 11 lug. (askanews) - "Io credo che la Cina debba svolgere un ruolo positivo che deve essere quello di convincere la Russia a tornare a più miti consigli, quindi a chiudere questa stagione di guerra", che Mosca "ha voluto aprire con l'invasione dell'Ucraina". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del summit della Nato a Washington DC.. "La Cina non può essere parte in causa, la Cina non deve aiutare la Russia, ma deve essere invece la parte che convince la Russia a fare marcia indietro. È ovvio che un attacco all'Occidente rischia di far peggiorare le relazioni, ma noi ci auguriamo che questo non accada, il messaggio della Nato è molto fermo, però io mi auguro che i rischi possano evaporare qui da Cina, possa assumere un ruolo costruttivo e non essere parte di una situazione di tensione" ha aggiunto. Il messaggio italiano è dunque questo. Tajani nota che "ci saranno i viaggi del Presidente del Consiglio, del Presidente della Repubblica in Cina: noi siamo usciti dalla via della seta, continuiamo a lavorare per quanto riguarda la politica commerciale, però è chiaro che la Cina deve avere un atteggiamento non ostile nei confronti dell'Occidente, nei confronti dei Paesi della Nato e dell'Unione Europea".